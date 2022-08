In Sicilia 536 nuovi casi di Covid e 9 vittime

PALERMO (ITALPRESS) – Sono 536 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, su un totale di 5.303 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sull’Isola. L’incidenza continua a scendere e si attesta al 10,10% mentre ieri era al 13,34%. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sulla pandemia, emesso dal Ministero della Salute. Le vittime sono 9 e portano il totale delle persone scomparse da inizio pandemia a quota 12.066. A livello di ospedalizzazioni, sono 437 i ricoverati con sintomi, stesso dati di ieri, dei quali 21 in terapia intensiva (tre in meno rispetto a 24 ore or sono).

foto ufficio stampa Istituto zooprofilattico siciliano

(ITALPRESS).