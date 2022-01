In Sicilia 6.415 nuovi casi di Covid e 40 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – In crescita, in linea con i dati nazionali, i numeri del contagio in Sicilia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, i nuovi positivi nella regione sono 6.415 (ieri 4.384) a fronte di 59.829 tamponi processati, producendo un tasso di positività in discesa al 10,72%. Nell’isola si registrano 40 decessi (+24). I guariti sono 883, gli attualmente positivi vedono un incremento di 5.542 unità attestandosi su un numero totale di 60.922. Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari si trovano 893 degenti (+21), 114 i ricoverati in terapia intensiva (+2) con 12 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 59.915 persone.

(ITALPRESS).