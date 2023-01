In Sicilia via libera all’esercizio provvisorio fino al 28 febbraio

PALERMO (ITALPRESS) – Due mesi di esercizio provvisorio, fino al 28 febbraio, e non più uno come previsto nel disegno di legge, che era stato approvato in commissione Bilancio dell’Ars. Dopo la

conferenza di capigruppo, che ha fissato un nuovo calendario della sessione finanziaria, il via libera dell’Aula, con 32 voti favorevoli e 19 astenuti.

Il percorso, condiviso anche dalle opposizioni, vedrebbe il voto finale l’8 febbraio dei disegni di legge di bilancio e Stabilità.

