In tre mesi sbarcati in Italia oltre 17 mila migranti

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi tre mesi del 2023 sono sbarcati in Italia 17.952 migranti. Lo riferisce il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno. Nello stesso periodo dello scorso anno gli sbarchi erano stati 5.976 mentre nei primi tre mesi del 2021 5.995. L'aumento percentuale, rispetto allo scorso anno, è del 194,3%. In soli tre giorni, dall'8 al 10 marzo, sono sbarcate 2.954 persone. Fino al 7 marzo 2023 i minori non accompagnati arrivati in Italia sono 1.965. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/red 10-Mar-23 15:17