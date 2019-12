In una clip gli auguri di Natale dalla presidenza della Regione a tutti i Siciliani

Gli auguri di Natale dalla presidenza della Regione a tutti i Siciliani in un video girato a palazzo Orleans. Nello Musumeci sceglie i canali social per diffondere un messaggio d’auguri istituzionale confezionato dal suo staff delle Comunicazione con un linguaggio innovativo e con alcuni riferimenti simbolici.

Interamente realizzato “in house”, il video della durata di poco più di un minuto mostra il percorso che usualmente attraversa il presidente della Regione per raggiungere dall’ingresso del palazzo, il suo studio. Sono i portieri, i commessi, le ragazze delle pulizie e del bar, gli impiegati i coprotagonisti della clip, con i loro auguri rivolti virtualmente ai Siciliani.

Il messaggio contiene due momenti fortemente simbolici voluti da Nello Musumeci. La camera che sale in soggettiva su per le scale del palazzo indugia sul busto di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione assassinato dalla mafia il 6 gennaio del 1980, per poi inquadrare in primo piano la figlia, Maria Mattarella, oggi segretario generale a palazzo Orleans. L’augurio della donna ammorbidisce con un sorriso la durezza del tragico ricordo.

Il secondo momento è tutto nella conclusione della clip, con Musumeci che completa l’allestimento di un piccolo presepio nel suo studio e l’augurio finale. In un periodo nel quale il dibattito su presepi e crocifissi nelle sedi istituzionali e nelle scuole raggiunge toni accesissimi, il gesto del governatore siciliano è una chiara e comunque conciliante presa di posizione.