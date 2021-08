Incendi, allevatori appiccano fuoco sui Nebrodi. Arrestati due piromani

ENNA (ITALPRESS) – Due allevatori – un uomo di 80 anni di Cesarò, nel Messinese e un 25enne di cittadinanza albanese – sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri di Troina, in provincia di Enna, per incendio boschivo: stavano appiccando le fiamme nei boschi di Cesarò, sui Nebrodi, area boschiva protetta. I militari, mentre pattugliavano la strada statale 120 che collega le province di Enna e di Messina, hanno notato i due nella boscaglia in contrada Scalonazzo, in prossimità del fiume Troina, mentre davano fuoco ad alcuni arbusti. I carabinieri hanno trovato piccole taniche contenenti carburante e vari accendini.

Gli allevatori hanno tentato la fuga che si è rivelata inutile. Nei giorni scorsi i carabinieri del Comando Provinciale di Enna avevano arrestato un altro piromane che aveva appiccato delle fiamme nel territorio di Valguarnera.

