Incendi in Sicilia, Pecoraro Scanio “Subito aiuti a imprese agricole”

PALERMO (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e Loredana De Petris, Senatrice capogruppo del Gruppo Misto a Palazzo Madama, rilanciando la campagna #StopIncendi2021 promossa da Fondazione UniVerde e Opera2030, hanno fatto appello al Governo: “La situazione degli incendi è drammatica in molte regioni e tragica in Sicilia con campi e allevamenti a fuoco. Le immagini di animali morti nei roghi è agghiacciante. Il ritardo della prevenzione è evidente e occorre aiutare subito le imprese agricoltore travolte dagli incendi con pugno di ferro contro gli incendiari, applicando le aggravanti per incendi nelle aree protette”.

“Mi aspetto una tempestiva visita del ministro della Transizione Ecologica sui luoghi della tragedia e un intervento del ministro dell’agricoltura” ha detto Pecoraro Scanio, aggiungendo: “Le autorità scientifiche da mesi annunciavano un’estate rovente ad alto rischio e ho lanciato l’allarme ad aprile. Ma si è arrivati ad agosto per un Dpcm tardivo e colpisce il silenzio di tanti ministri e leader loquaci su tutto. Spero non servano i lutti per un sopralluogo istituzionale”.

