Incendio sotto il belvedere di Taormina, intervento dei Vigili del Fuoco

TAORMINA (MESSINA) – Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio nell’area sottostante il belvedere sotto la piazza di Taormina nella centrale via Roma. A fuoco, per cause in via di accertamento, una parte della vegetazione sottostante la zona.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni. Le fiamme sono state circoscritte e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Nessuna danno alle costruzioni presenti.

– foto Annibale Chiriaco –

(ITALPRESS).