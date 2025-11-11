Inchiesta Palermo, al via i primi interrogatori davanti al gip

PALERMO (ITALPRESS) – Hanno preso il via al Tribunale di Palermo i primi interrogatori per otto dei 18 indagati coinvolti nell’inchiesta per corruzione, turbativa d’asta e associazione a delinquere condotta dai carabinieri del Ros e coordinata dalla Procura, che chiesto gli arresti domiciliari per tutti, tra cui l’ex presidente della Regione ed ex leader della Democrazia cristiana, Salvatore Cuffaro, il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano e il capogruppo Dc all’Ars, Carmelo Pace.

Secondo il programma degli interrogatori i primi a sfilare davanti al gip del tribunale di Palermo, Carmen Salustro, oggi sono Ferdinando Aiello, Giuseppa Di Mauro, Marco Dammone, Mauro Marchese, Paolo Bordonaro, Paolo Emilio Russo, Vito Fazzino e Sergio Mazzola; giovedì 13, a partire dalle 10, toccherà a Saverio Romano, Alessandro Maria Caltagirone, Roberto Colletti, Antonio Iacono, Giovanni Giuseppe Tomasino e Alessandro Vetro; e venerdì 14 alle 9:30, sarà la volta di Antonio Abbonato, Salvatore Cuffaro, Carmelo Pace e Vito Raso.

