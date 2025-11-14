Inchiesta Palermo, Cuffaro arriva in tribunale per l’interrogatorio “Sono fiducioso nella giustizia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono fiducioso nella giustizia”. Così Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana ed ex leader della Dc, all’ingresso in Tribunale dove sarà ascoltato dal gip di Palermo, Carmen Salustro, nell’ambito dell’inchiesta su appalti e concorsi in sanità che sarebbero stati pilotati con la sua regia ed alcuni esponenti della Dc. Oggi saranno ascoltati anche il capogruppo Dc all’Ars Carmelo Pace e il collaboratore dell’ex governatore Vito Raso. Il giudice poi si dovrà pronunciare sulle richieste di arresto e decidere quali misure adottare nei confronti dei diciotto coinvolti nell’inchiesta su corruzione, associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti.

(ITALPRESS).