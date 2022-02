Incontro tra Miccichè e Salvini, il forzista alla ricerca di consenso sulla sua candidatura

Incontro tra Miccichè e Salvini a Roma per discutere di elezioni amministrative e regionali in Sicilia. Il presidente dell’Ars, in rotta di collisione con Nello Musumeci nei giorni scorsi ha proposto la sua candidatura alla presidenza della Regione siciliana ad ha annunciato di volerne discutere con la Lega, l’Udc e gli altri alleati.

Il colloquio con il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa c’è già stato, l’esito è stato interlocutorio. Ma la strada verso palazzo Orleans, per Gianfranco Miccichè è tutt’altro che in discesa. Il commissario azzurro in Sicilia, infatti, deve fare i conti con la posizione dell’ex presidente del Senato Renato Schifani, molto ascoltato da Berlusconi, che spinge per una riconferma di Musumeci, che ha già ricevuto il via libera di Fratelli d’Italia per la ricandidatura. All’interno di Forza Italia, infatti, è ormai scontro aperto e la leadership isolana di Miccichè è messa in discussione da settori sempre più ampi del partito azzurro.

Le Lega in Sicilia, invece, deve mediare tra “anime” diverse, in particolare tra l’area che si riferisce al coordinatore regionale Nino Minardo, e i neoacquisti ex Pd Sammartino e Sodano. In più il movimento salviniano in Sicilia deve fare i conti con l’Mpa del ringalluzzito Raffaele Lombardo, i cui obiettivi sono ancora da decifrare.

Ad avere le idee chiare, almeno sulle prossime elezioni regionali, è il partito della Meloni, che ha dato il disco verde al governatore uscente e che gioca a Roma la partita della leadership in un centrodestra unito e alternativo, ovunque, al centrosinistra.

Da ieri, infine, la candidatura di Cateno De Luca, indipendente rispetto a centrodestra e centrosinistra, aggiunge un ulteriore elemento di incertezza sul futuro della Regione siciliana.