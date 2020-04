Industria, a marzo prezzi alla produzione in calo

ROMA (ITALPRESS) – A marzo, secondo i dati Istat, i prezzi alla produzione dell'industria registrano una diminuzione dell'1,0% sul mese precedente e del 3,6% su base annua. Sul mercato interno i prezzi segnano rispettivamente un calo dell'1,3% e del 4,9%. Al netto del comparto energetico, i prezzi alla produzione dell'industria non variano su base mensile mentre crescono dello 0,4% su base annua. Nel trimestre gennaio-marzo 2020 l'Istat stima un calo congiunturale dei prezzi alla produzione dell'industria dell'1,0% sul trimestre precedente. A marzo, fra le attivita' manifatturiere, gli incrementi tendenziali piu' elevati si registrano sul mercato interno per industrie alimentari, bevande e tabacco (+2,4%), sul mercato estero per computer, prodotti di elettronica e ottica (+1,8% per l'area euro, +6,5% per l'area non euro). Drastici cali su base annua si rilevano per coke e prodotti petroliferi raffinati sul mercato interno (-17,8%). A marzo l'Istat stima che i prezzi alla produzione delle costruzioni per edifici residenziali e non residenziali diminuiscano dello 0,1% sul mese e crescano dello 0,1% sull'anno. I prezzi di strade e ferrovie non variano in termini congiunturali mentre aumentano dello 0,6% in termini tendenziali. (ITALPRESS). ads/com 29-Apr-20 11:10