Infantino “Raggiungeremo i 5 miliardi di spettatori tv”

ROMA (ITALPRESS) – La fine degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar è l'occasione, per il presidente della Fifa Gianni Infantino, per tracciare un primo bilancio della manifestazione, che a livello televisivo è già un successo senza precedenti. "In tv abbiamo già registrato cifre da record, con oltre due miliardi di telespettatori, il che è davvero incredibile – sottolinea in un'intervista il numero uno della federazione internazionale – Sono sicuro che raggiungeremo i cinque miliardi. E poi ci sono due milioni e mezzo di persone per le strade di Doha e qualche centinaio di migliaia ogni giorno negli stadi, che tifano tutti insieme per le proprie squadre. Un'atmosfera fantastica, grandi gol, emozione incredibile e sorprese. E' la fase iniziale migliore di sempre". "Ho visto tutte le partite e, da qui in avanti, il Mondiale promette bene. Le gare sono state di grande qualità in impianti bellissimi, ma questo lo sapevamo già. Ma anche il pubblico presente è stato incredibile, con una media di 51.000 presenze. Il Mondiale è già un successo fantastico. Sono sicuro che raggiungeremo i cinque miliardi di telespettatori – conclude Infantino – Vogliamo semplicemente regalare un po' di gioia e sorrisi alle persone di tutto il mondo". – foto Image – (ITALPRESS). mc/red 07-Dic-22 12:18