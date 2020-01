Infortunio a Giovanni Ricciardo, per il centravanti un mese di stop

Il Palermo perde Giovanni Ricciardo per circa un mese. L’attaccante del Palermo, costretto a lasciare il campo domenica scorsa contro il Roccella, si è sottoposto a controlli che hanno evidenziato la “lesione di primo grado – si legge sul bollettino medico diramato dal Palermo – al semitendinoso della coscia destra”.

Ricciardo ha già iniziato il programma di fisioterapia. I tempi di recupero sono stimati in quindici giorni per quello clinico e altri quindici per quello atletico. Difficile, ma non impossibile il ritorno in campo per Palermo-Biancavilla, più probabile quello per Licata-Palermo del 23 febbraio.