Inghilterra in finale con l’Italia, decide Kane

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'avversaria dell'Italia in finale di Euro 2020 sarà l'Inghilterra. La Nazionale di Southgate batte 2-1 ai supplementari la Danimarca e si regala una finale internazionale che mancava da 55 anni. Cioè dal successo mondiale del 1966, proprio a Wembley che sarà teatro dell'ultimo atto con gli azzurri e che è stato teatro della storica rete di Harry Kane dopo 104' di paura e sofferenza. L'attaccante del Tottenham firma il suo quarto gol nel torneo e si prepara a sfidare Donnarumma in una cornice mitica, che oggi ha saputo offrire spettacolo sul campo e sugli spalti. Ma solo dal 30' in poi. Nella prima mezz'ora infatti i ritmi sono lenti, le due squadre sembrano studiarsi e la partita fatica ad accendersi. A dare il via allo show vero e proprio ci pensa una delle sorprese di questo Europeo. Spettacolare punizione di Mikkel Damsgaard che al 30' firma in bello stile un gol dal duplice significato: è la prima rete incassata da Pickford in questo torneo ed è il primo sigillo su punizione diretta della rassegna. L'Inghilterra non subisce il contraccolpo psicologico. Anzi, si scuote e prende in mano la partita. Al 38' palla di Saka al centro per Sterling che da due passi spara su Schmeichel. Tempo un minuto e l'Inghilterra trova il pareggio con un'azione fotocopia: Kane illumina per Saka, cross al centro e autogol di Kjaer nel tentativo di anticipare Sterling. Al 55' c'è quella che può essere la parata dell'Europeo: calcio piazzato dalla destra di Mount, Maguire incorna sul primo palo ma Schmeichel si supera e nega il gol con un grande intervento. È l'ultima grande occasione prima del triplice fischio e dell'inizio dei supplementari. Al 94' lampo di Kane: scatto in profondità e diagonale in spaccata ma Schmeichel è ancora superlativo. Al 101' si scatena Sterling che semina il panico in area e cade in area dopo un contatto con Jensen e Maehle. Makkelie concede il rigore, dagli undici metri Schmeichel ipnotizza Kane che sulla ribattuta firma il 2-1 che vale la prima finale europea della storia dei tre leoni. (ITALPRESS). spf/gm/red 07-Lug-21 23:40