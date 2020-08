Innovazione: a Palermo dal 14 al 18 settembre la ‘Digital business week’

Si chiama ‘Digital business week’ l’appuntamento dedicato all’innovazione, al digitale e alla discussione sui principi legati allo “smartland”, alle “smart city” e alle “utilities” da applicare anche nel comune di Palermo che si svolgera’ dal 14 al 18 settembre.

La giunta Orlando oggi ha dato il via libera all’atto di indirizzo per l’organizzazione di quello che l’assessore comunale all’innovazione Paolo Petralia Camassa, definisce “un evento strategico nel percorso della creazione di un ecosistema culturale sul fronte digitale”.

“Il tema del digitale – aggiunge – prende forza e si consolida all’interno del piano strategico che segnerà progetti e investimenti della nostra città nei prossimi anni. In primis quale strumento e infrastruttura centrale per il miglioramento dei servizi ai cittadini e al tempo stesso quale veicolo di business e sviluppo per le imprese attraverso un salto culturale che porti a un sempre maggior grado di attrattività la città e i suoi territori. Con la Digital Business Week Palermo – sottolinea Petralia Camassa – promuoviamo la visione di una citta’ che vuole accettare la sfida del futuro a partire dalla valorizzazione degli asset strategici come i ‘sistemi’ porto e aeroporto”.

L’iniziativa è messa a punto da Energia Media, in collaborazione con il Comune, l’università e la Business community Palermo Mediterranea e la Federazione Utilitalia. “Digital Business Week 2020” che sarà una “preview” in attesa di un nuovo appuntamento fissato dal 12 al 16 aprile 2021.