Insigne-Fabian Ruiz, il Napoli ribalta il Brescia

BRESCIA (ITALPRESS) – Il Napoli ribalta il Brescia nel secondo tempo e vince la sesta partita nelle ultime sette tra campionato e Coppa Italia. Al Rigamonti gli azzurri devono faticare per avere la meglio delle rondinelle per 1-2 nell'anticipo della venticinquesima giornata di Serie A, ma con questo successo salgono ora a quota 36 in classifica, momentaneamente al sesto posto in attesa dei risultati del weekend. La squadra di Diego Lopez, invece, resta mestamente penultima con sedici punti, a -7 dalla salvezza. I padroni di casa passano in vantaggio nel cuore del primo tempo con il colpo di testa di Chancellor che beffa la difesa a zona dei partenopei e buca Ospina con uno stacco imperioso, ospiti che faticano a reagire fino all'intervallo. A inizio ripresa, pero', c'e' il suicidio dei lombardi, che regalano un rigore con Meteju, ingenuo nel colpire col braccio largo in area. Il suo tocco galeotto sfugge all'arbitro, ma non al Var che chiama la revisione. Dal dischetto Insigne e' implacabile e firma il pareggio, appena cinque minuti il Napoli si porta avanti con il gran gol di Fabian Ruiz che lascia partire un sinistro a giro meraviglioso e imprendibile per Joronen. Nel finale reazione di cuore del Brescia, ma non arrivano occasioni degne di nota e il risultato non cambia. (ITALPRESS). spf/tvi/red 21-Feb-20 22:41