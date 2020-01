INTER, CONTE “NAPOLI? CAMPO COMPLICATO E SQUADRA FORTE”

MILANO (ITALPRESS) – "Ho ritrovato i ragazzi bene, riposati ma al tempo stesso con la giusta voglia. Ci aspettiamo una partita difficile a Napoli, su un campo complicato. Sapete benissimo il pensiero che ho nei confronti della squadra azzurra, che vanta un'ottima rosa. Dovremo fare molta attenzione, in piu' il nuovo allenatore, Gattuso ha trasferito gia' il suo spirito alla squadra". Cosi', in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Inter, il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte. "Fare un buon risultato anche a Napoli potrebbe aiutarci a proseguire con grande carica il nostro cammino. Abbiamo iniziato un nuovo percorso. Attraverso il lavoro, abbiamo ottenuto 42 punti e dobbiamo continuare cosi', con la stessa mentalita'. Obiettivi, rivali? In pochi si sarebbero aspettati l'Inter in testa al campionato in questo scorcio di stagione; dobbiamo pensare pero' soltanto a noi e alla nostra crescita", ha aggiunto Conte. "Dietro ogni vittoria c'e' un grande sforzo. Gattuso? Rino ha grande passione per il calcio e ha grande voglia. E' partito dalla gavetta e ha giocato campionati vari, in serie inferiori e all'estero. Ho rispetto per lui, per quello che si e' costruito con le sue mani. Il lavoro che ha fatto al Milan e' stato un po' sottovalutato. Il mercato? Non parlo di giocatori che militano in altre squadre per rispetto degli altri e anche dei miei calciatori", ha proseguito l'allenatore dell'Inter. "Il compito di ogni allenatore e' cercare di far rendere al meglio i propri giocatori. Rino ha detto che vuole imitare l'Inter? Mi fa piacere ma noi non dobbiamo farci prendere da facili entusiasmi. Serve solo entusiasmo e voglia per ridurre il gap rispetto agli avversari piu' quotati", ha concluso Conte. (ITALPRESS). pdm/red 05-Gen-20 14:09