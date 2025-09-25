Internazionali di Sicilia e Coppa degli Assi, Schifani “Torna a Palermo la grande equitazione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il ritorno a Palermo degli “Internazionali di Sicilia” e della “Coppa degli Assi” rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra Regione. Si tratta di manifestazioni che uniscono tradizione sportiva, passione e spirito di comunità, trasformando il campo ostacoli “La Favorita” in un punto di incontro per appassionati, famiglie e per quanti vogliano vivere da vicino l’emozione delle competizioni equestri di livello internazionale”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, alla vigilia dell’avvio dei concorsi equestri in programma a Palermo nei prossimi due fine settimana.

“La Regione Siciliana, che sostiene con convinzione questi eventi – prosegue – intende valorizzare non soltanto lo sport, ma anche l’immagine della nostra terra, capace di accogliere amazzoni, cavalieri e spettatori provenienti da tutto il mondo. Rivolgo, quindi, un invito caloroso a tutti a partecipare e a condividere queste giornate di sport e spettacolo, che renderanno Palermo capitale dell’equitazione internazionale”.

