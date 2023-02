Intesa Sanpaolo e Zes Sardegna, accordo per lo sviluppo del territorio

CAGLIARI (ITALPRESS) – Rilanciare gli investimenti sull'isola. E' l'obiettivo dell'accordo siglato da Intesa Sanpaolo con il Commissario Straordinario della Zona Economica Speciale Sardegna, Aldo Cadau, per favorire lo sviluppo del territorio e dell'economia a esso collegata. Intesa Sanpaolo partecipa attivamente dal 2017 alla promozione delle ZES meridionali. Il Gruppo ha siglato accordi di collaborazione con le Autorità di Sistema Portuale (Puglia, Trieste e Venezia) e con i Commissari Straordinari delle ZES (Calabria, Campania, Sicilia, Abruzzo). Di recente ha rafforzato il plafond disponibile portandolo a 5 miliardi di euro, ed è in procinto di promuovere missioni all'estero con lo scopo di coinvolgere gli investitori internazionali. Il protocollo tra Intesa Sanpaolo, guidata da Carlo Messina, e ZES Sardegna è stato presentato oggi nella sala convegni del terminal molo Ichnusa, in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (AdSP). Durante l'evento ha avuto spazio un dibattito pubblico sul valore strategico dell'economia marittima in Sardegna, sulla base delle evidenze economiche elaborate da SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo). Il PNRR prevede 170 milioni di euro per il sistema portuale sardo e 28 milioni per il progetto "green port", che ha l'importante obiettivo di rendere le attività portuali sostenibili e compatibili con i contesti urbani portuali. Le ZES sono fondamentali nella sinergia tra il sistema logistico-portuale e l'industria manifatturiera e per favorire nuovi investimenti attraverso incentivi fiscali e amministrativi. Secondo le stime, possono impattare in modo importante su alcuni indicatori economici, incrementando per esempio il traffico portuale fino all'8-9% annuo e l'export del 4%. Tema chiave è accompagnare le aziende nel cogliere tali opportunità. Il protocollo tra Commissario Straordinario e Intesa Sanpaolo ha come obiettivi il supporto agli investimenti sostenibili delle piccole e medie imprese operanti nella ZES regionale, attività di reshoring, programmi di sviluppo imprenditoriale singoli e di filiera, corsi di formazione dedicati al management delle aziende attive nell'area, iniziative a elevato impatto economico e sociale che possano attrarre investitori. La Banca mette inoltre a disposizione degli imprenditori un desk specializzato, che offre supporto per l'ottimizzazione dei business plan e Incent Now, la piattaforma digitale frutto della collaborazione con Deloitte, che permette alle imprese clienti di avere informazioni relative alle misure e ai bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei nell'ambito del PNRR. Per le imprese che investiranno all'interno di ZES e ZLS è prevista infine una linea di finanziamento ad hoc. Per Aldo Cadau, Commissario ZES Sardegna, "rafforzare il tessuto imprenditoriale dell'Isola significa anzitutto lavorare per costruire sinergie virtuose fra aziende, territori, distretti produttivi, istituti di credito, ma significa anche aprire il sistema economico ai più grandi player internazionali, attraendo nuovi investimenti per la crescita e lo sviluppo della Sardegna. La Zona Economica Speciale rappresenta in questo senso uno strumento di valorizzazione e promozione dell'Isola e delle sue energie economiche. Intesa Sanpaolo significa dunque un'alleanza di valore per la ZES, un'alleanza indirizzata al rafforzamento del sistema d'impresa sardo e al miglioramento delle condizioni infrastrutturali del territorio. Ancora una volta, quindi, un'opportunità di sviluppo, innovazione e rete". Massimo Deiana, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna sottolinea: "Ribadiamo con convinzione il ruolo strategico delle Zes nella stimolazione dei traffici portuali e di, conseguenza, nello sviluppo di tutte le attività operative legate al cluster, compresi i futuri insediamenti produttivi con fiscalità agevolata nelle aree demaniali, sulle quali l'AdSP, con la sua governance di respiro sistemico, svolgerà con maggiore incisività e vigore il ruolo di catalizzatore di intrapresa. Se poi allarghiamo l'orizzonte all'unica e irripetibile spinta derivante dai fondi PNRR destinati alla portualità, sono certo che per gli scali della Sardegna si prospetta nuova stagione di sviluppo senza precedenti ed il superamento di quelle criticità ormai storiche, una tra tutte quella relativa al compendio contenitori del Porto Canale, che è e rimane la madre di tutte le battaglie". Stefano Cappellari, Direttore regionale Intesa Sanpaolo, afferma: "Il ruolo della Banca non è solo finanziare le imprese che vorranno investire – Intesa Sanpaolo ha destinato un plafond di 5 miliardi alle ZES – ma soprattutto rendere le aziende consapevoli delle opportunità disponibili, quelle sarde in primo luogo, ma anche altri potenziali investitori. Similmente a quanto già avvenuto con i primi bandi del PNRR destinati ad altri settori, dove 143 progetti di clienti Intesa Sanpaolo in Sardegna si sono già aggiudicati 24 milioni di euro attraverso la nostra piattaforma Incent Now. Questo accordo – ha aggiunto – va nella direzione di riattivare gli investimenti produttivi in Sardegna facendo leva su alcune contingenze particolarmente favorevoli. Il contesto geopolitico ha infatti determinato uno spostamento delle rotte marittime globali e l'Isola può riconquistarsi un ruolo centrale nel Mediterraneo. La presenza della ZES fa sì che economia portuale e dell'entroterra possano sviluppare sinergie durevoli, cogliendo l'opportunità unica del PNRR". -foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo (Aldo Cadau e Stefano Cappellari) – (ITALPRESS). mgg/com 16-Feb-23 17:21