Inzaghi “In Coppa Italia contro la Cremonese voglio un Palermo con personalità”

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo il bagno di folla e l’atmosfera da Champions che si è respirata in occasione dell’Anglo-Palermitan Trophy arriva il primo impegno ufficiale per il Palermo. Sabato (ore 21.15) i rosanero saranno ospiti della Cremonese, neopromossa in serie A, per i trentaduesimi di Coppa Italia. “Siamo contenti, si inizia a fare sul serio, la squadra si è preparata al meglio e speriamo di fare una grande partita – afferma il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi sui canali del club – Speriamo di essere all’altezza e poi vedremo il risultato del campo. Sono felice dell’atteggiamento e della voglia e mi auguro che la squadra faccia vedere in campo ciò che mostra in allenamento”. Per quanto riguarda il suo esordio ufficiale in panchina: “So che ci sono tante aspettative nei miei confronti – continua Inzaghi – ringrazio la gente anche per l’altra sera. Mi sembra di avere allenato il Palermo da tempo e aver già regalato loro tante gioie e invece non ho ancora fatto nulla, per cui la credibilità che mi accompagna intanto è motivo di grande soddisfazione perchè per la mia carriera la gente ha percepito questo, in più sono motivato a dare tutto me stesso per rendere la gente orgogliosa di noi”.

La Cremonese, che disputerà la serie A, sarà un test importante in vista dell’inizio del campionato cadetto che vedrà i rosanero impegnati il 23 agosto al Barbnera contro la Reggiana: “La Cremonese si è rinforzata, ha un ottimo allenatore (Nicola, ndr), ci sono tutti i presupposti per fare una grande partita e al di là del risultato sarà importante vedere una squadra che lotta, aggredisce, gioca e che ha personalità”. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo allo Zini: “Cambierò qualche giocatore – annuncia Inzaghi – non troppi perchè non si può stravolgere una formazione. Sicuramentre rispetto alla gara col City ci saranno 3-4 giocatori nuovi perché voglio dare la possibilità a tutti di farsi vedere e concedere più minutaggio possibile”.

Il Palermo ha perso nuovamente per infortunio il portiere Gomis e in attesa di capire cosa accadrà sul mercato la porta sarà difesa dal nuovo arrivato Bardi: “Sono molto dispiaciuto per Alfred perché si è impegnato tantissimo ed è un ragazzo straordinario – dice il tecnico – purtroppo adesso deve pensare solo a guarire e a rimettersi a posto. Abbiamo la fortuna di avere una garanzia, abbiamo preso Bardi proprio per questo. E’ chiaro che è appena arrivato, ha pochi allenamenti ma è un giocatore che ha tanta esperienza e lo scorso anno è stato tra i migliori portieri in B per cui senza dargli troppe responsabilità giocherà ed è affidabile, poi con la società valuteremo cosa fare”.

Intanto sono già oltre 15 mila gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi roanero che non faranno mancare il loro sostegno anche in trasferta, a partire da Cremona, visto che sono stati venduti oltre mille biglietti del settore ospiti: “Loro hanno già vinto – conclude Inzaghi – adesso sta a noi fargli capire che hanno fatto bene ad avere fiducia in noi a scatola chiusa e speriamo che la loro fiducia aumenti di partita in partita”.

– foto d’archivio ufficio stampa Palermo FC –

(ITALPRESS).