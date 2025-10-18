Inzaghi verso il Modena “Primo non per caso, ma a Palermo è dura per tutti”

PALERMO (ITALPRESS) – È una sfida fra prima e seconda, ma se il Palermo gioca come sa, può fare bottino pieno: non ha dubbi Filippo Inzaghi nel presentare la sfida di domani con il Modena. Il tecnico ha parlato in conferenza nella sala stampa del Barbera: “Visti i risultati di oggi rimanere secondi prima di giocare è un vantaggio da sfruttare – afferma, – La gara con lo Spezia era la ciliegina sulla torta, questa sarà un’altra prova di maturità, ma la squadra mi sta piacendo: ci vuole pazienza e va sfruttato il fattore campo. Quando sono arrivato qua sognavo di vedere il Barbera tutto pieno, ora vorremmo regalare ai tifosi una grande partita”. Tanti i dubbi da sciogliere nelle ore che precedono il match: “Ho 18 potenziali titolari che meriterebbero di giocare tutti. Ho dubbi in ogni partita, soprattutto tra Brunori e Le Douaron e tra Segre e Gomes: sta a loro dimostrarmi durante la settimana chi è più in palla, ma tutti spingono sempre al massimo; in questo momento i giocatori più penalizzati sono Vasic e Corona, ma più avanti avrò bisogno anche di loro”.

“Ranocchia sta bene e finalmente è a disposizione, Gomis verrà in panchina ma in questo momento il titolare è Joronen: la prossima settimana rientrerà anche Bardi, poi ci gestiremo con intelligenza soprattutto per far rientrare chi è stato fuori a lungo; avere quattro portieri così importanti è comunque un grande vantaggio. Ho ancora qualche dubbio che mi accompagnerà fino al fischio d’inizio e devo capire”, ha aggiunto Inzaghi. Nessuna preoccupazione per quanto riguarda i forfait, inclusi gli ultimi di Bani e Gyasi: “In allenamento andiamo molto forte e qualche infortunio è da mettere in preventivo: anche se abbiamo perso due giocatori fondamentali ce ne sono altri forti che meritano spazio. Chi giocherà al posto di Bani e Gyasi è all’altezza per fare una grande gara: gli infortuni non ci tolgono nulla, perché questa squadra è forte. Un mese fa pensare di giocare senza Ceccaroni e Bani sarebbe stato folle, invece a La Spezia abbiamo vinto senza di loro e senza subire tiri”.

Inzaghi conclude con una riflessione sull’avversario: “Non è primo per caso, ma la nostra percezione di forza aumenta domenica dopo domenica: mi fido ciecamente dei miei giocatori, in queste due settimane hanno lavorato con un ritmo infernale che dovremo riproporre domani nel nostro stadio. In Serie B non ci sono partite semplici e il Modena è una sorpresa, com’era stato il mio Pisa: se siamo primi e secondi significa che è stato fatto qualcosa di importante, ma penso che per qualunque squadra sia un problema venire a giocare nel nostro stadio”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).