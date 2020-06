Iren, entro il 2024 investimenti sostenibili per 2 miliardi

TORINO (ITALPRESS) – "Confermiamo la sostenibilita' come un pilastro strategico del piano industriale del Gruppo al 2024 e ben 2 miliardi di investimenti su 3,3 complessivi previsti in arco piano, saranno indirizzati a investimenti che porteranno al 35% la percentuale di veicoli elettrici sul totale della flotta, a una riduzione di 5 punti percentuali delle perdite idriche, a un aumento dell'8% della percentuale della raccolta differenziata pro-capite". E' quanto annuncia Renato Boero, presidente di Iren, presentando il bilancio di sostenibilita' della multiutility, che oggi puo' vantare 1,5 milioni di contatori elettronici installati su gas, acqua, energia elettrica e a 200 milioni di euro di investimenti nell'efficienza energetica. "In questo scenario, il Green New Deal lanciato dall'Unione Europea rappresenta la direzione da seguire: investire in sostenibilita' oggi e' la chiave per accelerare la ripresa economica del Paese", aggiunge Boero. I numeri del gruppo, confermano questo impegno. La raccolta differenziata e' cresciuta nel 2019 al 67,3% nei territori serviti dal Gruppo, per quanto riguarda le risorse idriche, il 50% delle reti idriche gestite dal Gruppo e' stata distrettualizzata, incrementando pertanto l'efficacia e l'efficienza gestionale delle stesse. Sul fronte dell'economia circolare, grazie a operazioni di consolidamento, Iren ha quasi raddoppiato la capacita' di trattamento di rifiuti nei propri impianti in linea con quanto annunciato nel piano industriale. Inoltre, l'estensione del sistema di raccolta porta a porta ha consentito un ulteriore incremento del livello di raccolta differenziata nel bacino servito dal Gruppo che si attesta a 67,3%, con grandi aree territoriali di eccellenza che superano l'80%. Il gruppo ha confermato l'impegno anche nella decarbonizzazione: al 31 dicembre 2019, Iren ha infatti conseguito una riduzione dell'1,7% dell'intensita' carbonica e un incremento dell'energia risparmiata del 7% grazie a un mix produttivo basato su impianti ad alta efficienza. Inoltre, il termovalorizzatore di Torino ha prodotto oltre 427 GWh di energia dai rifiuti, pari al fabbisogno di circa 158.000 famiglie. Circa 6.500 GWh di energia prodotta a Torino proviene da fonti rinnovabili o assimilabili, pari al fabbisogno di circa 2,4 milioni di famiglie e gli accumulatori di calore presenti in citta' hanno consentito di evitare quasi 13.000 tonnellate di CO2 nel 2019. Sono oltre 640mila gli abitanti serviti dal teleriscaldamento a Torino. Nel 2019 la raccolta differenziata nella citta' di Torino e' cresciuta al 47,6%, due punti percentuali in piu' rispetto al 2018 (45,6%). In citta' sono quasi 880.000 gli abitanti serviti nella raccolta rifiuti, di cui circa il 55% con servizio porta a porta. Raccolta differenziata in crescita del 4% al 78,7% anche a Reggio Emilia, dove i cittadini serviti dal teleriscaldamento sono il 73%. E' proseguito l'impegno di Iren verso la realizzazione di citta' sempre piu' resilienti con l'incremento del numero dei veicoli ecologici utilizzati per espletare le attivita' aziendali a oggi pari a 890 (16% della totale flotta aziendale) e nel sempre piu' ricco panorama di offerte legate all'e-mobility a disposizione dei clienti. Nel corso del 2019 sono proseguiti gli investimenti volti a incrementare la volumetria teleriscaldata che si attesta a 95 mmc, consentendo un miglioramento della qualita' dell'aria nei territori di riferimento e una riduzione del consumo di gas ed elettricita'. "L'approccio integrato e strategico alla responsabilita' sociale di impresa – sottolinea il vice presidente, Moris Ferretti, titolare delle deleghe di Corporate Social Responsibility – e' alla base del nostro Piano Industriale al 2024 che impegna il Gruppo a giocare un ruolo proattivo verso le comunita' e l'ambiente con un'attenzione crescente all'efficienza energetica e alla realizzazione di citta' sempre piu' resilienti". (ITALPRESS). jp/sat/red 11-Giu-20 13:40