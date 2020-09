Irvo ed Esa: sulle nomine dei cda la Cia Sicilia prende le distanze

Nelle scorse settimane il governo Musumeci ha nominato il consiglio d’amministrazione dell’Istituto regionale Vino e Olio e dell’Esa. In particolare, per l’Istituto regionale Vite e Olio, i componenti sono Sebastiano Di Bella, presidente, Leonardo Taschetta e Giuseppe Aleo, componenti. Giuseppe Catania, invece, è stato nominato dalla giunta regionale alla presidenza dell’Ente di Sviluppo Agricolo. Nel cda dell’Esa della Sicilia, in rappresentanza delle organizzazioni agricole va Rosario Marchese Ragona, presidente della Confagricoltura provinciale di Agrigento.

“In riferimento alle nomine nei consigli di amministrazione dell’Istituto Regionale Vino e Olio e dell’Esa (Ente Sviluppo Agricolo) nella qualità e per la responsabilità che mi compete – precisa Rosa Giovanna Castagna, presidente regionale della Cia Sicilia – mi preme precisare a scanso di equivoci e di strumentalizzazioni, che la Cia regionale, sia nella persona della presidente che dei componenti di giunta, non si è espressa mai a sostegno di alcun candidato di nessun’altra organizzazione agricola. Non c’è stata inoltre alcuna consultazione o concertazione da parte dell’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera con la sottoscritta o altri dirigenti della Cia rispetto alle persone che sono state nominate”.