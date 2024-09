Israele, Netanyahu “Condividiamo obiettivi Usa sul Libano”

ROMA (ITALPRESS) – "Israele condivide gli obiettivi dell'iniziativa promossa dagli Stati Uniti per una tregua in Libano". E' questa la posizione del governo israeliano assunta mentre i team israeliani e americani si incontrano per discutere dell'iniziativa statunitense per un cessate il fuoco in Libano. Ad affermarlo è l'ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, per il quale si lavora su "come possiamo promuovere l'obiettivo comune di far tornare le persone a casa in sicurezza. Continueremo queste discussioni nei prossimi giorni". Il ministro degli Affari Strategici israeliano Ron Dermer, uno dei principali consiglieri di Netanyahu, ha incontrato l'inviato speciale degli Stati Uniti Amos Hochstein e Brett McGurk, lo zar del Medio Oriente del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. L'ufficio del Primo Ministro israeliano ha diffuso anche un'altro "chiarimento" dopo le dichiarazioni sia degli Stati Uniti che della Francia secondo cui Israele aveva indicato che avrebbe sostenuto il cessate il fuoco di 21 giorni proposto da Washington e Parigi prima della sua presentazione di ieri. "A causa di molte false dichiarazioni sull'iniziativa di cessate il fuoco guidata dagli Stati Uniti, è importante chiarire alcuni punti", afferma la dichiarazione dell'ufficio di Netanyahu. "All'inizio di questa settimana, gli Stati Uniti hanno condiviso con Israele la loro intenzione di presentare, insieme ad altri partner internazionali e regionali, una proposta di cessate il fuoco in Libano", continua la dichiarazione. "Israele condivide gli obiettivi dell'iniziativa guidata dagli Stati Uniti di consentire alle persone lungo il nostro confine settentrionale di tornare in sicurezza e protette alle loro case", aggiunge l'ufficio del Primo Ministro, affermando di apprezzare gli sforzi degli Stati Uniti. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xn8/col3/red 27-Set-24 09:01