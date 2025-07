Italia-Ucraina, i sindaci dei comuni di Capaci e Pereshcepyne firmano un memorandum d’intesa

ROMA (ITALPRESS) – I sindaci del comune di Capaci e di quello ucraino di Pereshcepyne, Pietro Puccio e Iaroslav Tsvirkun, hanno firmato oggi un memorandum d’intesa incentrato sui temi della cultura, della storia, dell’istruzione e, soprattutto, della riabilitazione psicologica dei bambini dell’Ucraina. La firma è avvenuta a margine dell’evento “On the way to Ukraine recovery conference”, organizzato dal Business Ombudsman Council, il difensore civico ucraino, che si è svolto a Roma in concomitanza con la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina (Urc2025).

La firma del memorandum d’intesa rappresenta un “grande passo per un futuro di collaborazione” e un “modo per poter sviluppare i rapporti fra i comuni italiani e ucraini” ha detto Puccio. In una dichiarazione a Italpress, il sindaco di Capaci ha spiegato che l’intesa rivolge “un’attenzione particolare ai bambini”. Il sindaco di Pereshcepyne, comune nell’oblast di Dnipropetrovsk, nell’est dell’Ucraina, ha auspicato che l’intesa “crei un nuovo ambiente amichevole tra i nostri comuni”.

In un’intervista a Italpress, Tsvirkun ha dichiarato: “Per me è molto importante creare una nuova collaborazione tra comuni italiani e comuni ucraini, e stiamo pianificando di collaborare soprattutto nel campo della riabilitazione psicologica dei nostri bambini e forse i nostri figli che soffrono a causa della guerra potranno venire in Italia per un periodo di riposo psicologico per un paio di giorni o settimane”. Il comune ucraino, da parte sua, “è pronto anche a ospitare chiunque provenga dall’Italia. Saremo orgogliosi di condividere la nostra esperienza su come sviluppare, ad esempio, le attività commerciali durante la guerra”, ha aggiunto Tsvirkun. Il sindaco ha concluso: “Credo che questa cooperazione sarà un punto di partenza tra i nostri comuni per creare un ambiente favorevole all’avvio di una partnership. Stiamo lavorando per lo sviluppo dei comuni, stiamo studiando il nostro patrimonio culturale e stiamo per entrare nell’Unione Europea”.

– foto xr2/Italpress –

(ITALPRESS).