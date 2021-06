Italia Viva a Palermo si organizza e rilancia con i coordinatori di ‘cantiere’

Italia Viva Palermo ha provveduto, attraverso i coordinatori, Giulia Noera e Toni Costumati, alle prime nomine dei responsabili cittadini indicati per ‘cantiere’, secondo lo schema organizzativo nazionale. Fanno parte della squadra Peppe Gullo, esperto del comune di Palermo, coordinatore cantiere sport; Luisa La Colla, già consigliera comunale di Palermo, coordinatrice cantiere cultura; Benita Licata, già preside di diversi istituti scolastici palermitani, coordinatrice cantiere istruzione e formazione; Giusi Scafidi, già consigliera comunale di Palermo, coordinatrice cantiere terzo settore; Nino Vassallo, tra i fondatori di Italia Viva a Palermo, coordinatore comitato di garanzia.

“Nei prossimi giorni – affermano Costumati e Noera – verrà completata la squadra che delineerà il percorso, insieme ai consiglieri comunali e di circoscrizione in carica, che porterà il partito alle prossime elezioni amministrative di Palermo”.

Oggi Italia Viva ha incontrato a Palermo i cittadini per raccontare l’azione di governo e in parlamento, ma anche per parlare del comune di Palermo e della Regione Siciliana. Appuntamento con il banchetto in via Magliocco (via Ruggero Settimo) dove erano presenti oltre ai coordinatori palermitani di Italia Viva, il presidente dei senatori e coordinatore regionale di Italia Viva Davide Faraone, i deputati nazionali e regionali, Francesco Scoma ed Edy Tamajo, il gruppo consiliare di Italia Viva al comune di Palermo e i presidenti e consiglieri di circoscrizione.