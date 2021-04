Italia Viva: “Il danno alla città è Orlando che non riesce più a guardarsi intorno”

“Orlando sembra non capire la gravità della situazione economica e sociale in cui versa la città di Palermo. Agitare lo spauracchio di Salvini quando invece noi abbiamo chiesto un nuovo schema che veda coinvolti tutti gli attori in campo, le forze politiche, le categorie imprenditoriali e i sindacati, insomma la società intera e soprattutto un cronoprogramma di azioni da intraprendere da subito, è solo un giocare in rimessa che non fa bene ai palermitani”. Lo dicono all’ANSA fonti interne a Italia Viva a commento della conferenza stampa di stamattina del sindaco Leoluca Orlando.

“Il danno per Palermo non è Italia Viva che chiede di uscire dall’immobilismo – aggiungono – ma un sindaco che non riesce più a guardarsi intorno”.