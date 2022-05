“It’s Padel time”, Banca Generali entra nel mondo del padel

MILANO (ITALPRESS) – Numeri stellari per il padel, lo sport che da qualche anno ha conquistato anche l'Italia con un vero e proprio boom: secondo i dati resi noti durante la presentazione del progetto di Banca Generali Private 'It's Padel Time', sono più di un milione i praticanti con una crescita del 1900% negli ultimi tre anni e quasi 6000 i campi da gioco in giro per il Belpaese, quando nel 2016 erano appena 291. C'è anche la crescita degli appassionati fra le ragioni che hanno spinto Banca Generali Private ad allargare al padel il sostegno al mondo dello sport. A Milano, sono stati svelati i dettagli del progetto che coinvolge due ambassador d'eccezione, Lorenzo Di Giovanni, n. 1 del ranking italiano FIT ed Emily Stellato, n 5 del ranking nazionale. Proprio la coppia Di Giovanni-Stellato è stata due volte campione d'Italia nel misto. "La vicinanza allo sport rappresenta ormai parte integrante del dna di Banca Generali, grazie alla sua capacità di diffusione di valori positivi e alla forza che ha nel parlare direttamente alle nuove generazioni – ha dichiarato Michele Seghizzi, direttore marketing e relazioni esterne di Banca Generali – Ci auguriamo che il nostro contributo possa rappresentare una ulteriore spinta per questa disciplina, consentendo a sempre più italiani di avvicinarsi ad una sana pratica sportiva la cui importanza è stata ulteriormente evidenziata dagli ultimi due anni di pandemia". Banca Generali Private ha pensato, con il progetto 'It's Padel Time' di portare il padel in giro per l'Italia e ha scelto di brandizzare i più prestigiosi centri d'Italia. Inizialmente, le città coinvolte saranno sei con il Monviso Padel Club di Torino, City Padel Milano, lo Sporting Life Center di Treviso, il Centro Padel Firenze, il Villa Pamphili Padel Club di Roma e il Salento Tennis Center a Lecce. Il 4 giugno poi prenderà il via il tour nazionale de 'It's Padel Time', cadenzato in 9 tappe, per portare l'agonismo ed le emozioni del padel da nord a sud. "Da ex tennista – ha detto il campione Lorenzo Di Giovanni, neo ambassador di Banca Generali – sono stato felice di poter iniziare questa seconda carriera. È uno sport coinvolgente, aggregante, un gioco immediato. Chiunque prende in mano la racchetta si diverte immediatamente. Credo sia lo sport del futuro. Ora la mia sfida è diventare sempre più competitivo e aprire la strada alla nuova generazione che potrà dedicarsi sin da subito a questa disciplina facendo crescere l'Italia come già avvenuto in passato in Spagna". Presente al lancio dell'iniziativa 'It's Padel Time' anche l'ex giocatore del Milan, Demetrio Albertini come grande appassionato di padel. "Veramente fin dal primo giorno il padel ti dà l'opportunità di divertirti – ha detto Albertini entusiasta – Competizione e soddisfazione nello sport sono fondamentali e a padel possono giocare veramente tutti". – foto credit Gabriele Greci – (ITALPRESS). col/gm/red 16-Mag-22 17:03