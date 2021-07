Jacobs fa 9″94 nei 100 metri, nuovo record italiano

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nuovo record italiano di Marcell Jacobs nei 100 metri piani con 9"94. Lo ha stabilito nella terza batteria di qualificazione dei 100 metri olimpici a Tokyo: l'azzurro del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato ha anche staccato il biglietto per le semifinali. "Il record? Non me l'aspettavo tanto perche' sono partito bene ma non con le solite frequenze e pensavo di non star correndo fortissimo. Nel finale ero avanti e ha anche controllato" le sue parole. "L'importante era qualificarsi – ha aggiunto l'azzurro – ora voglio arrivare in super forma all'appuntamento di domani. Sono arrivato qui con grande determinazione e grande voglia di fare: da una vita sogno questo momento, sono consapevole del percorso fatto e ora si vedono anche i risultati". Dopo Marcell Jacobs, anche Filippo Tortu ha staccato il biglietto per le semifinali olimpiche dei 100 metri piani. L'azzurro ha chiuso la sua batteria al 4° posto con 10"10, miglior tempo stagionale, buono per il ripescaggio. "Sono abbastanza soddisfatto di quello che ho fatto, il mio miglior tempo stagionale mi ha regalato la qualificazione – ha dichiarato Tortu – Per come era andata la stagione questa era la mia semifinale e domani correro' la mia finale. Daro' sicuramente quello che ho nelle gambe e nella testa, quello per cui ho lavorato: chiedevo solo un'altra possibilita' per fare meglio domani, l'ho avuta e spero ne valga la pena. Ho lavorato molto quest'anno, sono felice del percorso fatto, non e' quello che sognavo ma bisogna saper affrontare le situazioni che ci troviamo davanti. Il record di Jabocs? E' un grande risultato, gli faccio i complimenti perche' l'ha fatto nell'occasione piu' importante". (ITALPRESS). gm/red 31-Lug-21 13:59