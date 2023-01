JAZZ FESTIVAL WINTER 2023 “LA SUITE DEI TEMPLI” REAL TEATRO SANTA CECILIA

Andrà in scena con una PRIMA ESECUZIONE per il Sicilia Jazz Festival Winter 2023, il 24 gennaio alle ore 21.30 al Real Teatro Santa Cecilia, la “Suite dei Templi”, una nuova Opera Sinfonica e Jazz composta, prodotta ed edita dal Conservatorio Statale di Musica Arturo Toscanini di Ribera- Agrigento. Istituzione che, nell’ambito del Comparto di Alta Formazione Artistico Musicale nazionale, si è distinta negli ultimi anni per la vivace e prolifica attività didattica, di produzione, ricerca e internazionalizzazione in collaborazione con importanti partners istituzionali e sotto l’egida del Ministero italiano dell’Università e della Ricerca.

La Suite è frutto di un progetto di ricerca, produzione e terza missione realizzato in collaborazione con Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, con il patrocinio dell’Assessorato all’ Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana.

Un viaggio “musicale” nella gloriosa storia della Costa del Mito alla scoperta di patrimoni inestimabili quali i magnifici Templi dei Parchi Archeologici siciliani, trasposti in Musica dai docenti e dagli studenti del Conservatorio, che, in veste di compositori ed esecutori, sono i protagonisti di un’Opera davvero unica nel suo genere. Edita da Wicky Edition di Milano e nata con l’intento di mettere in luce il prestigioso patrimonio artistico-culturale della Sicilia e i giovani talenti, la Suite vanta una prima esecuzione assoluta, inserita nel palinsesto Nazionale ed Europeo della Festa della Musica 2021 e realizzata, con il patrocinio della Commissione Europea e dell’Assessorato ai Beni Culturali e dell’identità siciliana, presso alcuni tra i siti Archeologici più importanti al mondo: la Valle dei Templi di Agrigento ( patrimonio UNESCO), il parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria ( parco più grande d’Europa) e, nel 2022, al Teatro Antico di Taormina in cartellone per il Festival Internazionale TAOARTE; esecuzioni che hanno avuto grande attenzione dalla stampa e dai media regionali e nazionali.

I Solisti e l’Orchestra Sinfonica e Jazz del Conservatorio Arturo Toscanini condurranno gli spettatori in un viaggio nel tempo con commistioni di linguaggi classici e nuovi, con un organico strumentale “multitasking” guidato dal Direttore d’Orchestra, compositore e arrangiatore M. Alberto Maniaci.

Un nuovo concept sinfonico per una Formazione Orchestrale di moderna concezione, che coinvolge tutti i Dipartimenti del Conservatorio, Classici, Jazz e Pop rock sotto la Direzione Artistica della Prof.ssa Mariangela Longo, la Direzione di Produzione del Prof. Simone Piraino e la supervisione del Direttore del Conservatorio Prof. Riccardo Ferrara.

A introdurre la Suite sarà la performance “Gong and Electronic Music” realizzata dal M Sergio Calì nel 2021 per dare avvio da Selinunte alla Festa della Musica Italiana e nel mondo insieme ad altre 26 Città (da New York a Sidney attraverso l’Europa, il Regno Unito); il Gong darà così avvio al primo evento dell’Orchestra Toscanini da Conservatorio di Stato e al viaggio che con la SUITE i giovani Musicisti ci faranno compiere nella storia dei miti raccontata in 7 Tempi per i 7 Templi di Selinunte e Agrigento a cui essa è dedicata.

Info biglietteria www.bluetickets.it info intero programma Sicilia Jazz Festival www.brassgroup.it