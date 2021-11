‘Jfk: Destiny Betrayed’, arriva in tv la miniserie di Oliver Stone

MILANO (ITALPRESS) – In occasione dell'anniversario dell'uccisione a Dallas del trentacinquesimo presidente americano John Fitzerald Kennedy, Sky propone la miniserie firmata da Oliver Stone, Jfk: Destiny Betrayed. In prima visione tv su Sky Documentaries (canali 122 e 402) da lunedì 22 novembre alle 21.15 e disponibile anche on demand e in streaming su NOW, la serie in quattro episodi esamina e approfondisce i documenti recentemente desecretati sull'assassinio a Dallas nel 1963, uno dei misteri più controversi del '900. Con le voci narranti di Whoopi Goldberg e Donald Sutherland (sottotitolati nella versione italiana), e con un gruppo di scienziati forensi, medici, esperti di balistica, storici e testimoni, le prove presentate da Stone dimostrano che nel caso Kennedy la teoria del complotto è ormai una realtà. (ITALPRESS). mgg/com 18-Nov-21 16:16