John Legend, esce il nuovo album “Bigger Love”

MILANO (ITALPRESS) – Esce oggi, venerdi' 19 giugno, "Bigger Love" (Columbia Records), il settimo album in studio di John Legend. "Durante questi tempi difficili, alcuni di noi potrebbero chiedersi se sia giusto ridere, ballare o essere romantici – afferma Legend – Ultimamente, le immagini delle persone afroamericane nei media ci hanno mostrato con le ginocchia sul collo, in lutto, o mentre esprimevamo la nostra rabbia collettiva. Abbiamo sentito tutti quelle emozioni. Ma per noi e' anche importante continuare a mostrare tutte le sfaccettature di cio' che significa essere nero e umano. Attraverso l'arte, siamo capaci di fare esattamente quello. Questo album e' una celebrazione dell'amore, della gioia, della sensualita', della speranza e della resilienza: tutte quelle cose che rendono la nostra cultura cosi' bella e importante". Le 16 tracce dell'album sono un mix di pop-soul ("Bigger Lover", "I Do", "Wild"), R&B sensuale e sexy ("U Move I Move," "Slow Cooker," "Favorite Place"), ritmi ipnotici hip-hop ("Ooh Laa," "Actions") e potenti ballad che sono alla base del lavoro di Legend ("Conversations in the Dark," "Never Break"). (ITALPRESS). mgg/com 19-Giu-20 15:49