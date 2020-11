Juve Stabia-Palermo 1 a 2, prima vittoria dei rosanero in gol con Saraniti e Floriano

Juve Stabia-Palermo finisce due a uno per gli ospiti, prima vittoria stagionale per i rosanero. La squadra di Boscaglia in vantaggio al 6° minuto con il primo gol in campionato dell’attaccante palermitano, Andrea Saraniti, bravo a svettare di testa e a deviare in rete il cross dalla destra di Kanoute.

I padroni di casa reagiscono, ma il gol di Garattoni viene annullato per un fallo di mano. Si va negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio. Nella ripresa le “Vespe” aumentano il ritmo e chiudono il Palermo nella propria metà campo. Ci prova Fantacci senza fortuna, al 68° la Juve Stabia protesta per un tocco di mano in area di Peretti, ma l’arbitro lascia correre.

Cinque minuti dopo contropiede di Rauti, assist per Floriano e palla in rete per il raddoppio siciliano. La squadra di casa non ci sta, reclama il rigore per un presunto fallo di mani di Accardi sul colpo di testa di Mastalli e con Bubas impegna Pelagotti. Il Palermo ad un passo dal tris con Rauti e Lucca. Nel finale, al 95°, il gol su rigore di Mastalli che fissa il risultato sull’1-2.