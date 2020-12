Kfc multato dalla polizia municipale: “Non fa la differenziata”

Kfc multata dalla polizia municipale. Il nuovo ristorante di via Notarbartolo parte benissimo, con code lunghissime di clienti in paziente attesa di poter gustare il famoso pollo fritto, ma incappa in un brutto infortunio.

La polizia municipale, infatti, ha sequestrato un autocarro a Palermo per trasporto illecito di rifiuti e, dopo un attento controllo, ha scoperto che si trattava di sacchetti del Kentucky Fried Chicken. Gli agenti del Nucleo tutela decoro e vivibilità urbana hanno sorpreso una persona mentre scaricava da un motocarro 33 sacchi di spazzatura nei cassonetti. All’uomo, C.M. di 46 anni, è stato chiesto di aprire i sacchi per controllarne il contenuto: dentro c’erano i rifiuti del fast food. Alla polizia ha detto di essere percettore di reddito di cittadinanza e di avere semplicemente fatto un favore ad una persona che lavorava nella ditta, non avendo alcuna autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti.

L’autocarro è stato sequestrato e il trasportatore multato perché si trovava a circolare nonostante il divieto imposto dal decreto Natale. Poi gli agenti hanno effettuato anche un sopralluogo nel ristorante e hanno sanzionato il responsabile del personale e dello smaltimento dei rifiuti perché non era stata fatta la raccolta differenziata.

“Spiace che imprenditori che decidono di investire in città – dice il sindaco, Leoluca Orlando – non prestino la necessaria e doverosa attenzione al rispetto delle norme locali. A maggior ragione per il danno materiale e d’immagine arrecato alla città oltre che a quello della propria azienda”.