Kinder animera’ il Carnevale di Viareggio con la Pentolaccia

VIAREGGIO (ITALPRESS) – Kinder animera' il Carnevale di Viareggio, proponendo durante tutte le giornate dei festeggiamenti – sabato 1, domenica 9, sabato 15, giovedi' 20, domenica 23 e martedi' 25 febbraio – un gioco della tradizione: la Pentolaccia. All'interno del corner che si trova lungo il percorso della sfilata, bambini e adulti potranno cimentarsi nel gioco e rompendo la pentolaccia scoprire al suo interno un assortimento di bonta' della marca. A intrattenere le famiglie ci sara' la mascotte: Kinderino. Per tutti gli amanti del fai-da-te saranno disponibili sul sito e sulle pagine social Kinder, oltre che sul canale youtube del brand, foto di ogni tappa di Carnevale, giochi e pratici video-tutorial e utili consigli per organizzare la festa di carnevale perfetta: dagli addobbi fino alle maschere e ai travestimenti. I partecipanti potranno pubblicare sui loro profili le foto in maschera, con l'hashtag #CarnevaleKinder, e avere cosi' l'opportunita' di assistere alla sfilata del Grande Corso Mascherato direttamente dalla tribuna d'onore. La Pentolaccia potra' essere acquistata in numerosi punti vendita di tutta Italia per festeggiare il carnevale anche a casa. (ITALPRESS). abr/com 28-Gen-20 17:19