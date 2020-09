“Kinder Joy of Moving Park”, nasce il primo parco permanente di Ferrero

VICOLUNGO (NOVARA) (ITALPRESS) – È stato inaugurato il «Kinder Joy of moving Park» presso Vicolungo The Style Outlets, centro a mezz'ora da Milano di proprietà di Neptune, joint venture tra Nuveen Real Estate e Neinver, player europeo leader nel settore degli outlet. Nato dalla collaborazione tra il Comune di Vicolungo, Soremartec – società del Gruppo Ferrero – e Neptune, Kinder Joy of moving Park è un'area giochi ad accesso gratuito in linea con l'approccio del programma "Joy of moving", il progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero volto ad avvicinare all'attività motoria bambini e famiglie in tutto il mondo. "Ho avuto occasione di seguire lo sviluppo del programma Joy of moving sin dagli albori. Sono felice che oggi – grazie a quello spirito di collaborazione tra pubblico e privato di cui il nostro Paese ha tanto bisogno in un momento come quello attuale – sia diventato un parco unico nel panorama nazionale, motivo di orgoglio per il territorio", ha spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, intervenuto all'inaugurazione. Un progetto in cui Marzia Vicenzi, sindaco di Vicolungo, riconosce "uno stimolo educativo e occasione di intrattenimento per i bambini che ogni giorno, con le loro famiglie, varcano le soglie dell'outlet. Uno spazio esclusivo, dall'elevato valore sociale, che qualifica e rafforza ulteriormente l'attrattiva di Vicolungo". Kinder Joy of moving Park è un parco ludico motorio per bambini dai 5 ai 12 anni che si sviluppa su una superficie di oltre 1.700 metri quadrati. A oggi il primo parco permanente in Italia e nel mondo del programma di Kinder. I bambini che lo sperimentano hanno la possibilità di acquisire o migliorare una gamma di abilità, divertendosi. Grazie a un "Ambiente facilitante" creato da 8 macchine ludico-motorie, sviluppate dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università Federico II di Napoli, i bambini sono coinvolti in esperienze stimolanti e coinvolgenti, per sviluppare i quattro pilastri fondamentali del metodo educativo Joy of moving – efficienza fisica, coordinazione motoria, funzioni cognitive e abilità di vita. Un percorso tra cui figurano un'arrampicata di oltre 5 metri con 4 pareti e più percorsi di salita, per insegnare ai bambini il valore dell'impegno; un'area per esercitarsi a fare surf dove capire l'importanza del controllo e della stabilità; una postazione per il free jump per mettere alla prova il proprio coraggio, dei volatili dove anche un piccolo sforzo può essere sufficiente per far muovere le ali, un fungo rotante per i più intraprendenti e molte altre attrazioni ancora, per la prima volta in Europa ospitate da un outlet. "Alla base del progetto, vi è un approccio educativo unico", ha spiegato la professoressa Caterina Pesce, ideatrice del metodo Joy of moving. "Si parte, infatti, dal gioco per avvicinare i bambini al movimento e allo sport – ha proseguito -, puntando ad una visione olistica, globale al centro della quale c'è il gioco motorio. Il metodo è studiato infatti per coinvolgere tutti gli aspetti della persona in crescita, sviluppandone sinergicamente l'efficienza fisica, la coordinazione motoria, le funzioni cognitive e le abilità di vita al fine di accrescerne l'autonomia e la capacità di affrontare le sfide della vita quotidiana". "Kinder Joy of moving è un progetto Internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero che coinvolge ad oggi 4,4 milioni di bambini in 34 paesi, nato per avvicinare con naturalezza bambini e famiglie all'attività motoria e allo sport in modo non aggressivo, ma coinvolgente e gioioso – ha spiegato Bartolomeo Salomone, presidente di Ferrero -. Un approccio che guarda al futuro, allo sviluppo dei bambini e della loro personalità sociale, fondato sul gioco e la gioia di muoversi". L'area giochi sorge nei pressi della piazza principale, recentemente rinnovata a seguito del processo di restyling che ha interessato tutto il centro di Vicolungo The Style Outlets. Nella nuova area è presente anche Vico Junior, uno spazio gioco al coperto, gestito da Neinver, dedicato ai bambini più piccoli e alle loro famiglie, con annessa nursery e servizio di childcare. "Questo accordo si inserisce nella linea strategica e di sviluppo dei nostri centri – ha spiegato Carlos Gonzalez, Managing Director di Neinver -. Lavoriamo per garantire non solo un'eccellente offerta commerciale, ma un'esperienza unica agli oltre 4 milioni di visitatori che riceviamo ogni anno, tra cui moltissime famiglie. Siamo certi che un parco come quello realizzato in collaborazione con il Gruppo Ferrero contribuirà anche a rafforzare il posizionamento di Vicolungo The Style Outlets quale destinazione di riferimento nel territorio". (ITALPRESS). sat/com 10-Set-20 15:49