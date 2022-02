Kinder torna al Carnevale di Viareggio

VIAREGGIO (LUCCA) (ITALPRESS) – Dopo un anno di stop, Kinder torna ad animare le giornate del Carnevale di Viareggio. Il via è stato dato domenica 20 febbraio, i prossimi appuntamenti sono in programma giovedì 24 e domenica 27 febbraio, martedì 1, sabato 5 e sabato 12 marzo. Giornate che fanno da teatro ai sei Grandi Corsi Mascherati. Presso lo stand Kinder situato lungo il percorso di sfilata vengono coinvolti grandi e bambini in un gioco tipico della tradizione: la Pentolaccia. Oltre alla Pentolaccia, sono molteplici le attività per le famiglie presenti nella capitale del Carnevale. Il colorato stand Kinder è una vera e propria area Kids della manifestazione. Le mascotte Kinderino – con cui per la prima volta sarà possibile fare foto istantanee in formato polaroid – sono presenti presso lo stand durante le giornate del carnevale di Viareggio per intrattenere i passanti, portandoli a scoprire tutte le attività Kinder che animano la festa più colorata dell'anno. Le famiglie e i gruppi di amici, durante il percorso che li porterà allo stand, possono tentare la fortuna con il gioco "Aspetta e spera!", in cui facendo scivolare un dischetto in una delle cinque aperture, ognuna contenente una sorpresa Kinder, è possibile vincere il prodotto corrispondente e gustarlo istantaneamente. All'interno dello stand Kinder, grandi e piccini potranno diventare giudici infallibili di Pentolacce d'Italia, il concorso attraverso cui gli utenti possono dare sfogo a fantasia e creatività caricando online sul sito www.kinder.it la foto della propria Pentolaccia originale fai-da-te, per provare a vincere una fornitura di prodotti Kinder e Ferrero. Grazie ai totem grafici dislocati lungo il percorso, il pubblico di Viareggio potrà conoscere l'attività, scorrere le immagini delle Pentolacce caricate sul sito dai partecipanti e votare le più belle, vincendo così dolci sorprese. A intrattenere il pubblico del carnevale più grande d'Italia ci saranno anche photo opportunities firmate Kinder, grazie a cui sarà possibile creare divertenti GIF e utilizzare filtri e cornici create ad hoc per l'occasione, perfette per realizzare contenuti da condividere sui propri profili social. Quest'anno, per garantire il massimo del divertimento e suggellare l'incontro tra brand e territorio, la mascotte Kinderino si traveste da Burlamacco, simbolo per eccellenza del Carnevale di Viareggio, dando vita a una nuova maschera: BurlaKinder. È proprio questa figura mascherata a presentare per la prima volta l'attività Kinder per le vie della città. Partendo dallo stand Kinder e inquadrando il QR Code è possibile dare il via alla "Caccia al Burlakinder", una vera e propria caccia al tesoro alla ricerca degli altri QR Code presenti nei punti vendita supporter sparsi per la città. Trovare l'elenco degli esercenti aderenti all'iniziativa è possibile grazie alla mappa indicativa con posizionamento e all'elenco di tutti gli "Amici del BurlaKinder". Scansionando il QR Code con il proprio dispositivo apparirà un pezzo del puzzle, che si completerà solo dopo aver trovato e inquadrato 3 QR Code differenti. Terminata la caccia al tesoro per le vie di Viareggio, basta tornare allo stand Kinder con il puzzle completo per ricevere un premio: una fornitura di prodotti Kinder. Il Carnevale Kinder non sarà presente solo a Viareggio: come tutti gli anni, i consumatori potranno trovare, nei punti vendita italiani aderenti, la Pentolaccia Kinder come servizio cortesia, non vincolato all'acquisto e fino ad esaurimento scorte, per festeggiare il carnevale anche a casa. La Pentolaccia Kinder infatti non è solo un contenitore da personalizzare con i prodotti Kinder preferite, ma un vero e proprio gioco da montare grazie al kit regalo contenente la pentolaccia, il martelletto cartotecnico e il foglio illustrativo. Per organizzare infine una festa di carnevale con addobbi, maschere e pentolaccia fai-da-te, è possibile seguire i video-tutorial e i consigli realizzati in collaborazione con la Fondazione del Carnevale di Viareggio sul sito e sui canali social ufficiali di Kinder. (ITALPRESS). sat/com 21-Feb-22 12:09