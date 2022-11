La Croazia debutta con un pari, 0-0 contro il Marocco

AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) – Termina senza reti la prima partita della giornata odierna che ha messo di fronte Marocco e Croazia. Un pareggio giusto per quanto mostrato dalle due formazioni, con Modric e compagni che hanno creato qualcosa in più dei loro rivali ma senza pungere più di tanto. La prima chance dell'incontro arriva al 16' ed è per i vicecampioni del mondo. Il centrocampo nordafricano sbaglia in impostazione e Perisic recupera palla andando al tiro dai 30 metri, con la sfera che termina alta. La gara si gioca a un ritmo alto, ma le chiare occasioni da gol latitano fino allo scadere, quando Bounou neutralizza con i piedi una deviazione ravvicinata di Vlasic su cross basso dalla sinistra di Sosa. Subito dopo, Modric va al tiro dal limite ma conclude alto con il mancino. La prima frazione si chiude senza reti. In avvio di ripresa sono gli uomini di Regragui a farsi vedere. Al 6', Boufal calcia dal limite trovando il corpo di Lovren e sul rimpallo Mazraoui colpisce di testa, trovando la deviazione di Livakovic. Sul capovolgimento di fronte, Amrabat deve salvare in scivolata una pericolosa mischia in area. Al 20' Hakimi ci prova dalla lunga distanza, ma Livakovic respinge di pugno. Poco dopo, En Nesyri compie un prodigioso intervento difensivo anticipando Pasalic con la punta del piede in seguito a una punizione che stava arrivando sulla testa del giocatore atalantino a due passi dalla porta. Nel finale il ritmo cala e le due squadre di fatto si equivalgono, preoccupandosi più che altro di non perdere. Il discorso qualificazione è quindi ancora più che aperto per entrambe, con la differenza reti che potrebbe rivelarsi decisiva da qui in avanti. Le sfide del gruppo F proseguono questa sera alle 20 con il match tra Belgio e Canada, che vede De Bruyne e compagni favoriti d'obbligo. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xh9/glb/red 23-Nov-22 12:59