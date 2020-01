LA JUVE TRAVOLGE IL CAGLIARI, MANITA ATALANTA, C’E’ IBRA MA PARI MILAN

PALERMO (ITALPRESS) – Il 2020 della Juventus non poteva cominciare meglio: 4-0 al Cagliari con un Cristiano Ronaldo super nella penultima giornata d'andata della serie A. All'Allianz Arena primo tempo di marca bianconera ma Cagliari che non rischia quasi mai, se non in occasione di una traversa colpita da Demiral. Ma a inizio ripresa, al 4', la Juve passa grazie a un regalo dei rossoblu': sciagurato passaggio orizzontale al limite dell'area di Klavan, Ronaldo lo intercetta, aggira Olsen e insacca. Simeone sfiora il pari (incornata sulla traversa), poi al 67' Rog stende Dybala in area e dal dischetto CR7 firma il raddoppio. Nel finale c'e' gloria anche per Higuain e per il poker siglato ancora da Ronaldo, alla sua prima tripletta nel campionato italiano. Altro 5-0 per l'Atalanta, stavolta ai danni del Parma. La Dea la sblocca dopo 11 minuti, con un sinistro fulminante dal limite del Papu Gomez, che poi ci mette lo zampino sul raddoppio: splendida combinazione con Freuler e conclusione vincente dello svizzero al 34'. Prima dell'intervallo il tris di Gosens che, sul tentativo di Ilicic deviato da un difensore, si fa trovare pronto nei pressi del secondo palo. I due si scambiano il favore nella ripresa: cross di Gosens e sinistro vincente di prima intenzione di Ilicic, che firma poi la doppietta personale al 71'. Pareggio senza reti per il Milan di Ibrahimovic contro la Sampdoria. Dopo un primo tempo deludente, al 55' Stefano Pioli manda in campo lo svedese, al ritorno a San Siro. Leao pero' si divora un gol, dall'altra parte Donnarumma ferma due volte Gabbiadini e cosi' tra Milan e Sampdoria finisce 0-0. (ITALPRESS). glb/red 06-Gen-20 17:00