La Juve vince il trofeo Berlusconi, Monza battuto 2-1

MONZA (ITALPRESS) – La XXV edizione del Trofeo Luigi Berlusconi se l'aggiudica la Juventus, piegando il Monza per 2-1 allo U-Power Stadium. I brianzoli, che nella scorsa stagione hanno chiuso il campionato di Serie B al terzo posto e che da un paio di stagioni hanno preso il posto del Milan in questa manifestazione estiva, nulla hanno potuto contro la corazzata bianconera, seppur stracolma di assenze. Su tutte, oltre agli azzurri ancora in vacanza dopo il successo di Euro2020, quelle di Dybala e Cristiano Ronaldo: il primo acciaccato e il secondo rientrato in gruppo da meno di una settimana. In tribuna i vertici delle due squadre: da Nedved, fino a Galliani, passando per suo figlio Gianluca e Paolo Berlusconi, fratello di Silvio. Pronti via e i bianconeri, alla prima uscita dal ritorno di Allegri in panchina, passano al minuto 13 con uno splendido sinistro a giro da fuori area del giovane centrocampista Filippo Ranocchia. Lo stesso classe 2001 poco dopo sfugge in velocità a Caldirola, giunto nel lato corto dell'area di rigore mette al centro la sfera, ma Brighenti (ex della gara) manca il più facile dei tap in. Nei minuti finali della prima frazione buona trama dei biancorossi che portano al tiro Barillà, ma la sua conclusione si spegne di poco alta sopra la traversa. Nella ripresa, all'8°, il raddoppio della Juventus: disimpegno sbagliato di Bellusci che praticamente mette a tu per tu con Di Gregorio l'attaccante bianconero Kulusevski, lo svedese apre il piattone e non lascia scampo al portiere del Monza. Nemmeno un giro d'orologio e la squadra di Allegri sfiora il tris ma questa volta Di Gregorio dice di no a Rabiot. Da qui in poi girandola di cambi da una parte e dall'altra con l'ingresso in campo di tanti giovani. A tre minuti dalla fine accorciano i brianzoli con un tocco ravvicinato di D'Alessandro, ma finisce 2-1 per la Juve, Monza ko e bianconeri che portano a casa il trofeo Berlusconi. (ITALPRESS). mra/ari/red 31-Lug-21 23:04