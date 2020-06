La Lazio vince ancora in rimonta: battuto il Torino 2-1

TORINO (ITALPRESS) – La Lazio vince in rimonta con il Torino per 2-1 e tiene ancora aperta la lotta scudetto. I granata trovano il vantaggio con il rigore di Belotti nel primo tempo ma i biancocelesti ribaltano il risultato nella ripresa con le reti di Immobile e Parolo, portandosi momentaneamente a -1 dalla Juventus, in campo stasera a Marassi contro il Genoa. Inizio in salita per la Lazio: dopo pochi minuti il tocco involontario di mano di Immobile (l'arbitro Massa non ha dubbi) regala il calcio di rigore ai padroni di casa. Pesante il cartellino giallo all'attaccante diffidato: saltera' la sfida con il Milan di sabato sera, stessa sorte tocca a Caicedo (ammonito alla mezz'ora). Dal dischetto al 5' Belotti non sbaglia l'1-0, e' il 12esimo gol in campionato per la punta. I biancocelesti ingranano con calma, poi prendono il controllo della partita. Le migliori opportunita' per pareggiare cadono sui piedi di Immobile: al 23' la punta si divora una palla gol e al 37' non sfrutta al meglio una conclusione. A inizio ripresa Immobile trova il riscatto dopo 45 minuti sottotono: al 3' e' sua la rete dell'1-1 che gli vale anche il 29esimo gol in campionato. I biancocelesti non si accontentano di un punto nella rincorsa alla Juventus e intendono ribaltare il risultato, come nell'ultima gara con la Fiorentina. Il Torino paga un evidente calo fisico, la Lazio insiste nel cercare la vittoria e ci riesce al 73' con il tap-in vincente di Parolo per il 2-1, dopo la ribattuta di Sirigu su Milinkovic-Savic. (ITALPRESS). spf/glb/red 30-Giu-20 21:36