La Lega perde pezzi, alcuni consiglieri vanno ai Circoli della lega dei meridionali

La Lega comincia a perdere pezzi a Palermo. Diversi consiglieri comunali della provincia, ma anche nomi molto conosciuti nel capoluogo, che hanno deciso di abbandonare il partito di Salvini per aderire al neonato movimento civico dei Circoli della lega dei Meridionali. Sembra una vera e propria scissione i cui esiti sono ancora tutti da capire.

“La costruzione di un percorso politico, che abbia come obiettivo i valori identitari della nostra terra, è la leva attraverso la quale si può realizzare il progetto per un meridione che sia volano di speranza e di riscatto per il nostro popolo e per le future generazioni. Per questo motivo, abbiamo aderito ai Circoli della lega dei Meridionali”. Lo affermano in una nota i consiglieri della quinta circoscrizione di Palermo Francesco Stabile e Andrea Aiello, vicepresidente, la consigliera di Bagheria Anna Zizzo, il consigliere di Roccapalumba Giuseppe Gattano, i consiglieri di Contessa Entellina, Piero Di Miceli e Tiziana La Motta. E anche il consigliere di Lercara Friddi Luca Seminerio che annuncerà nei prossimi giorni la propria adesione. Tutti attorno a Salvatore Albelice, 65 anni di Ramacca, nel Catanese, già Forza Italia, che per tanti anni ha vissuto a Bruxelles dove è stato presidente di “Azzurri nel mondo”.

“All’inizio – racconta Albelice – ho dato credito alla Lega poi mi sono reso conto che a loro del Sud interessano solo i voti e a questo punto ho deciso di fare un passo indietro. Ora stiamo lavorando sul territorio – aggiunge – abbiamo decine di adesioni e alle prossime elezioni candidati alle prossime amministrative in Sicilia nei vari comuni e alle prossime politiche. Al momento abbiamo 8 consiglieri comunali in Sicilia e in settimana avremo l’adesione di altri 7 e siamo sempre più numerosi. Candiani gestisce il partito in modo autoritario e a molti non va più bene, ci trattano come una colonia. Noi difendiamo davvero gli interessi del Sud”. Più morbido Aiello: “Abbiamo scelto un progetto del territorio, non siamo contro la Lega e saremo presenti alle prossime amministrative con i nostri candidati e il nostro simbolo e siamo pronti a collaborare anche con la Lega, nel perimetro del centrodestra”, dice Andrea Aiello.

Ma i Circoli delle lega dei meridionali sono già abbastanza organizzati, perché Albelice, giornalista pubblicista, conosce bene l’importanza della informazione e quindi ha già un giornale digitale “l’Osservatore meridionale” che da ottobre verrà distribuito in cartaceo in otto regioni italiane del Sud e sarà distribuito anche in diversi paesi europei.

Nel frattempo, l’ultimo ad essere sceso dal Carroccio ieri è stato Giuseppe Barbici, consigliere comunale di Partinico, uno dei firmatari di un documento sei mesi fa contro il coordinatore provinciale Antonio Triolo e il responsabile enti locali Igor Gelarda.