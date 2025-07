La musica di Ron conclude il Marettimo Italian Film Fest

MARETTIMO (TRAPANI) (ITALPRESS) – Le note musicali e la voce intensa di Ron-Rosalino Cellamare, hanno chiuso la sesta edizione del Marettimo Italian Film Fest, trasformando l’isola in una vera e propria “Isola per cantare. La serata finale di sabato 19 luglio, condotta da Pierluigi Diaco, è stata dedicata alla cerimonia di consegna dei prestigiosi premi “Stella Maris”, riconoscimenti che celebrano il talento e la personalità di artisti amati dal pubblico. A riceverli sono stati Claudia Gerini (Premio alla Carriera), Vanessa Gravina (Premio “Eleganza”), Massimiliano Gallo (Premio “Tv, Teatro e Cinema”), Matteo Martari (Premio “Determinazione”) e Antonio Catania(Premio “Autenticità Mediterranea”). Sono stati poi consegnati riconoscimenti simbolici a realtà che rappresentano l’eccellenza italiana: la Nave Vespucci, rappresentata a Marettimo dal Comandante in seconda Tommaso Faraldo, reduce dal giro del mondo; Poste Italiane, nelle mani del dirigente di Trapani Fabio Piazza; e il Centro di Soccorso Elicotteristi di stanza a Trapani Birgi, giunto sull’isola con una folta rappresentanza insieme al Comandante Nicolò Nicolosi. Graditissimo ospite a sorpresa, Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, che ha voluto portare il suo pieno sostegno all’iniziativa, riconoscendone il valore simbolico e culturale, portando il cinema in una piccola isola lontana, dove il cinema non c’è. Durante i sei giorni di festival, iniziato lunedì 14 luglio, sono giunti a Marettimo volti noti e personalità di rilievo: da Nancy Brilli a Licia Colò, da Gabriella Buontempo e Federica Lucisano, produttrici e scopritrici di talenti, fino ai dirigenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che hanno dato sostegno all’iniziativa, mettendo sotto una nuova luce l’isola di Marettimo, che porterà l’attenzione sulle necessità reali di una piccola comunità al confine del mare. Splendidi i film della stagione 2024/2025 proiettati ogni sera sotto le stelle: “Napoli/New York”, capolavoro firmato da Gabriele Salvatores; la versione restaurata del cult “Sapore di Mare” come omaggio alla commedia italiana dei fratelli Vanzina; “Afrodite”, diretto da Stefano Lorenzi e girato proprio nelle acque cristalline delle Egadi; “L’Abbaglio” di Roberto Andò, che ha riportato sullo schermo un capitolo cruciale della storia siciliana, e infine “Io e te dobbiamo parlare” di Alessandro Siani, che ha regalato risate e leggerezza al pubblico nelle serate. Tra proiezioni, spettacoli e talk show, l’evento estivo di Marettimo si è svolto sotto la guida della cantante Rita Forte, di Gabriella Carlucci, Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher, e lo storico e scrittore Giordano Bruno Guerri, che hanno animato i pomeriggi e le serate con dialoghi, contenuti di qualità e un forte legame con il pubblico. (ITALPRESS).

Nella foto dell’ufficio stampa del Marettimo Film Fest, il comandante in seconda della Nave Vespucci Tommaso Faraldo con Pierluigi Diaco