La Polizia Municipale di Palermo presenta il calendario 2025

PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia Municipale di Palermo, in occasione del 75esimo anniversario della ricostituzione del Corpo, ha presentato al Teatro Massimo, il calendario istituzionale 2025. Alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore Dario Falzone, il comandante della Polizia Municipale, il generale Angelo Colucciello, ha illustrato le dodici tavole del calendario che, ogni mese, hanno come soggetto un reparto diverso della Polizia Municipale, con gli agenti impegnati a svolgere le attività quotidiane a servizio dei cittadini, come parte integrante del tessuto sociale. Un viaggio fotografico che, oltre a narrare attraverso le immagini il lavoro della Polizia Municipale, ci porta per mano a visitare le bellezze artistiche e i luoghi iconici della nostra città. La novità di quest’anno è rappresentata da alcune simpatiche vignette che scandiscono il trascorrere dei dodici mesi e che ci mostrano gli operatori in una veste inedita, intenti a fornire assistenza a famosi personaggi del cinema e della musica, alcuni dei quali particolarmente “indisciplinati”.

Per il sindaco Roberto Lagalla “la presentazione del calendario 2025 hanno rappresentato l’occasione per ringraziare il comandante Colucciello e tutto il Corpo della Polizia Municipale per il grande impegno quotidiano messo in campo sul territorio per il controllo, ma anche per la prevenzione. Questa amministrazione si è dimostrata al fianco del Corpo, potenziando il personale e con altre nuove manovre in programma su questo aspetto e ha fatto investimenti anche per incrementare i mezzi, mentre la Control room rappresenta oggi uno strumento fondamentale per la città, non solo per il Comando, ma anche per tutte le forze dell’ordine. Questa è la dimostrazione di quanto la Polizia municipale debba rappresentare sempre di più un organo di riferimento per la città, al servizio dei cittadini e in contrasto a qualsiasi forma di abuso”.

“Il calendario 2025 della Polizia Municipale di Palermo – ha detto il comandante Colucciello – è il frutto di uno straordinario progetto fotografico interamente realizzato dal personale della Polizia Municipale. Sfogliandone le pagine, suggestivi scatti a colori provano a restituire a chi li guarda non soltanto lo spirito di servizio e il generoso impegno verso la collettività degli uomini e delle donne della PM, ma attraverso una narrazione di preziose istantanee che catturano le attività svolte sul territorio cittadino, rompono con la classica veste istituzionale e regalano una prospettiva inedita che affida ai fumetti il compito di raccontare, con semplicità e immediatezza e perchè no, anche con la leggerezza di un sorriso, la quotidianità di chi fa questo lavoro. Immagini, quindi, che celebrano gli uomini e le donne della Pm, nel 75esimo anno dalla ricostituzione del Corpo. Immagini che celebrano Palermo, attraverso i simboli e gli scorci più significativi o più noti della città, dai Quattro Canti, al Molo trapezoidale, al mercato del Capo, a piazza Pretoria. Immagini che celebrano Santa Rosalia, nel 400° anno del Festino, con una splendida raffigurazione stilizzata che campeggia in copertina”.

Sul palco si sono alternati momenti di comicità, con il duo Toti e Totino, gli artisti Antonio Pandolfo e Salvo Piparo, e altri di musica, con la corale della Polizia Municipale “San Sebastiano”. La conduzione dello spettacolo è stata affidata alla giornalista Elvira Terranova.

“In occasione del 75^ anniversario della ricostituzione del Corpo della Polizia Municipale – ha detto l’assessore Falzone – il calendario 2025 è non solo occasione di riflessione sui nostri comportamenti e sulla necessità di rispettare il Codice della Strada e tutte quelle norme utili a vivere insieme nel rispetto della sicurezza propria e altrui, e del decoro urbano. Ma diventa testimonianza del cambiamento culturale che in questi anni ha interessato il corpo della Polizia Municipale di Palermo, che alla repressione oggi antepone prevenzione e il rafforzamento delle coscienze. Al comandante Colucciello e agli uomini e alle donne della Polizia Municipale desidero esprimere la gratitudine mia e dell’amministrazione comunale per il lavoro che svolgono sempre con competenza e abnegazione”.

– foto ufficio stampa Comune di Palermo –

(ITALPRESS).