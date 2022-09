La Premier League si ferma per Elisabetta II, il 19/9 i funerali

ROMA (ITALPRESS) – I funerali di Stato della regina Elisabetta si terranno lunedì 19 settembre presso l'Abbazia di Westminster. A riportare la notizia sono i media del Regno Unito. La Premier League per questo fine settimana si ferma. Questa la decisione del calcio inglese "in segno di rispetto per Sua Maestà la Regina Elisabetta II". I club della Premier hanno deciso di rinviare le gare della settima giornata di campionato e nella riunione di stamane "hanno reso omaggio alla Regina. Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera". L'amministratore delegato della Premier, Richard Masters, ha spiegato: "Noi e i nostri club vogliamo rendere omaggio al lungo e incrollabile servizio di Sua Maestà al nostro Paese. La nostra Regina più longeva, è stata un'ispirazione e lascia un'incredibile eredità dopo una vita di dedizione. Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per milioni di persone in tutto il mondo che l'hanno ammirata, noi ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa". Si fermano anche gli altri campionati. Tutte le gare della English Football League, in programma nel weekend, sono state rinviate. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat-ari/red 09-Set-22 13:14