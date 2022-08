La Russa “In Sicilia la candidata per il centrodestra non può essere Prestigiacomo”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ successo che Nello Musumeci si è rotto le balle e ha detto con grande signorilità che si toglie d’impaccio, ringraziando Giorgia e Ignazio e dicendo trovatevene uno migliore. Ma sicuramente uno migliore non esiste”. Così il senatore Ignazio La Russa di Fratelli d’Italia ad Affaritaliani.it.

“La candidata – aggiunge – non può certo essere Stefania Prestigiacomo, non per motivi personali ma per le sue scelte politiche. Oltre ad essere stata sulla Sea Watch, ha votato a favore di leggi in Parlamento contro le quali votava l’intero Centrodestra. Fratelli d’Italia non avanzerà alcuna proposta, ne facciamo un’altra gli alleati”. In merito alla proposta del magistrato Massimo Russo, commenta: “Devono farla gli alleati la proposta, e non i giornali o le agenzie di stampa. Aspettiamo una proposta ufficiale, faremo le nostre valutazioni e diremo la nostra come abbiamo fatto su Prestigiacomo. Ma si sbrighino, non c’è più molto tempo”. Infine La Russa spiega che la questione Sicilia “non è assolutamente legata alle altre elezioni regionali. Nel Lazio, se saremo il primo partito, il candidato è già deciso che spetterà a Fratelli d’Italia e la scelta siciliana non ha nulla a che fare con Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia”.

