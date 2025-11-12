La Sicilia del gusto conquista Abu Dhabi, vetrina per l’eccellenza isolana

PALERMO (ITALPRESS) – Un’importante occasione di promozione e internazionalizzazione per il comparto agroalimentare dell’isola. Questo lo scopo della partecipazione delle aziende siciliane alla manifestazione fieristica “International Food Exhibition” di Abu Dhabi, dal 21 al 23 ottobre. L’iniziativa, sostenuta dal Dipartimento Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana, si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione dei prodotti tipici, volto a rafforzare la presenza delle imprese siciliane sui mercati esteri e a consolidare la reputazione di eccellenza che contraddistingue le produzioni dell’isola.

Si tratta di imprese che offrono una panoramica autentica della produzione isolana, dai grani antichi all’olio extravergine, dai prodotti da forno alle conserve di alta qualità, come Riggi M&A Fratelli, Campo D’Oro, I.P.A.S., Sicilyamo, Cuor di Pizza di La Gaipa Calogero, Paesano, Pastificio Gallo Natale e F.lli, Frantoi Covato, Gruppo Caro, F.lli Vescera, Oleum Sicilia, Acqua Sant’Anna e la torrefazione Angelo Morettino.

La fiera di Abu Dhabi rappresenta una vetrina strategica per l’incontro con buyer, distributori e operatori del Medio Oriente, area in forte espansione e sempre più attenta alla qualità dei prodotti alimentari mediterranei. Le aziende siciliane hanno avuto la possibilità di avviare nuovi contatti commerciali, partecipare a degustazioni, momenti di networking organizzati nello spazio espositivo regionale.

L’iniziativa mira anche a promuovere il marchio Sicilia come sinonimo di eccellenza, puntando sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle filiere locali.

