La stagione dei concerti del Teatro Massimo riparte con “Italian Jazzmasters”

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo la pausa estiva, la stagione dei concerti del Teatro Massimo riparte in Sala grande domenica prossima alle 20:30 con “Italian Jazzmasters”. Un concerto frutto della collaborazione tra la Fondazione Teatro Massimo e la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group. Sul palco, l’Orchestra Jazz Siciliana, fondata dal maestro Ignazio Garsia e diretta dal maestro Domenico Riina, accompagnerà tre grandi nomi del jazz, noti a livello nazionale e internazionale: il chitarrista Francesco Buzzurro, con il suo stile unico e la sua abilità nell’improvvisazione che trascende i generi; il sassofonista Francesco Cafiso, riconosciuto in tutto il mondo come “ambasciatore della musica jazz italiana”; la cantante Daria Biancardi, dalla voce potente, capace di performance intense ed emozionanti.

Per la prima volta, il repertorio di questo trio d’eccezione sarà trascritto per big band. Gli arrangiamenti originali si propongono di fondere l’identità siciliana con l’energia del jazz. Il programma del concerto offrirà un dialogo unico tra passato e futuro, tradizione e innovazione, con l’obiettivo di coinvolgere e appassionare il pubblico. I biglietti sono disponibili a partire da 12 euro e possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Massimo di Palermo e online sul sito www.ticketone.it.

