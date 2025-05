Lagalla “Sosteniamo tutti il Palermo, con il club confronti positivi sullo stadio”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il Palermo ha appena concluso il campionato di Serie B e, sia pure dopo una stagione caratterizzata da alterne fasi di gioco e di risultati che hanno amareggiato la parte più passionale della tifoseria rosanero, si accinge a disputare, per il secondo anno consecutivo, i playoff per la Serie A. Per tale ragione, ritengo sia comunque giusto stare al fianco della squadra, anche in quest’ultimo scorcio del campionato nel quale il Palermo dovrà giocarsi con orgoglio, con l’auspicabile sostegno di tutti, le sue residue possibilità di successo”.

Così, il giorno dopo la fine della stagione regolare che ha visto i rosanero chiudere il campionato all’8° posto (l’ultimo utile per entrare nei play-off), il sindaco del capoluogo siciliano, Roberto Lagalla.

“In ogni caso, occorre dare atto alla società di aver investito su Palermo con una solida prospettiva di lungo periodo che non può essere sottovalutata e che certamente porterà, nel prossimo futuro, al raggiungimento di più alte e meritate soddisfazioni sportive”, aggiunge il sindaco di Palermo.

“Da parte sua, l’amministrazione comunale prosegue il suo positivo confronto con la società con il preciso obiettivo di pervenire, in esito alle preliminari intese già in essere, a un affidamento di lungo periodo dello stadio Barbera, più che mai meritevole di quegli investimenti necessari all’ammodernamento e alla rigenerazione dell’esistente impianto sportivo”, conclude il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)